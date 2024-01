La difesa dell'Atletico Madrid non c'è più: 9 reti subite in due partite, fuori col Real in Supercoppa

Redazione CM

Il Cholismo è morto e sepolto. Ultimamente veder giocare l'Atletico Madrid è molto divertente per gli spettatori neutrali, che non trovano più una squadra che difende compatta e riparte, ma giocatori rapidi e aggressivi, che però pagano molto quando devono fronteggiare attaccanti abili nel breve. Lo dimostrano le ultime due partite, contro il Girona in campionato e contro il Real Madrid stasera nella prima semifinale della Supercoppa spagnola: entrambe le partite hanno visto i Colchoneros sconfitti con tanti gol subiti, 4-3 la prima e 5-3 la seconda.



DERBY E FINALE AL REAL - Partita pazza a Riad, in Arabia Saudita dove tra una decina di giorni saranno di scena le italiane: vantaggio dei biancorossi con Hermoso, rimonta con Rudiger e Mendy, contro-rimonta con Griezmann e un autogol dello stesso Rudiger, 3-3 di Carvajal a 5' dalla fine. Nei supplementari arrivano le reti di Joselu e dell'ex Milan Brahim Diaz che decidono l'incontro e certificano ulteriormente il cambio di identità degli uomini di Simeone, che hanno poco più di un mese per registrare la difesa in vista dell'impatto con la coppia d'attacco dell'Inter, formata da Lautaro e Thuram, agli ottavi di finale di Champions League.