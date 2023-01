L'inizio del 2023 significa anche la possibilità per tutti i giocatori in scadenza di contratto di trovare accordi con nuove squadrDai primi colpi di successo come Pogba (ingaggiato a zero per ben due volte), Pirlo e Khedira a quelli meno fruttuosi come Ramsey e - almeno fino ad ora - Di Maria. La strategia dell'opportunità sarà al centro della scena anche l'estate prossima, per almeno due motivi.Il primo è che nonostante resti l'obiettivo di competere ai massimi livelli in Italia e possibilmente anche in Europa. In più, dovranno essere sostituiti tutti quei giocatori che a meno di sorprese lasceranno la Juve a zero comesu cui bianconeri non hanno ancora perso tutte le speranze di convincerlo a rimanere. Almeno alcuni di loro, dovranno essere rimpiazzati appunto con giocatori che si libereranno dalle rispettive squadre "gratis".GLI OBIETTIVI PRINCIPALI - Nella lista ci sono molti nomi. A partire dalle fasce dove da tempo la Juve seguedestinato a lasciare i portoghesi a fine stagione.Raphaël Guerreiro, anche lui in scadenza con il Borussia Dortmund, rappresenta una valida alternativa sulla sinistra. Al centro della difesa invece, i bianconeri hanno messo nel mirinosu cui però c'è anche l'Inter. L'inglese dovrà decidere se accettare la proposta della Roma e rimanere nella capitale o cambiare. In quest'ultimo caso, a Torino ci sarebbe un posto pronto per lui.Francoforte, ma in questo caso è forte la concorrenza dell'Arsenal.Al momento resta sullo sfondo il nome diattaccante del Borussia Monchegladbach nel mirino soprattutto di Bayern Monaco ed Inter. Così come, da tempo nei radar bianconeri ma con un grosso ostacolo. Ovvero l'agguerrita concorrenza delle big europee, che vedono come una grossa opportunità poter ingaggiare a zero il centrocampista del Leicester.