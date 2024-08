La Juventus blinda Mbangula: accelerate per il rinnovo

Getty Images

, esterno d'attacco classe 2024 in scadenza di contratto con la società bianconera nel 2026., con un gol e due assist nelle vittorie dei bianconeri contro Como e Verona.Classe 2004, attaccante esterno, il giovane 20enne arriva dal Belgio. Samuel si avvicina al calcio sin da piccolo, dimostrando di avere una notevole predisposizione. In patria, il primo club a notarlo è stato il Club Brugge, seguito poi dall'Anderlecht, dove ha impressionato nella formazione Under 18., siglando 19 reti e mettendo a referto 12 assist in 94 presenze complessive. Nel marzo 2022, la Vecchia Signora ha deciso di puntare su di lui, blindandolo con un contratto fino al 2026.

. Il belga gioca sia come prima sia come seconda punta, ma ha dato il meglio di sè ricoprendo il ruolo di quinto di centrocampo a sinistra, giocando a piede invertito. Infatti, il classe 2004 si trova molto a suo agio da esterno alto sinistra, dove può accentrarsi e sfruttare il suo piede destro per cercare la conclusione in porta. In sostanza, Mbangula è un esterno dalle spiccate doti offensive capace di spaziare su tutto il fronte d'attacco.

In passato, era già stato utilizzato durante un'amichevole contro il Rijeka - nel 2022 - dall'ex allenatore. Per conoscerlo meglio, affidiamoci alle parole del suo agente Grace Diamouangana che, dopo la prima rete da professionista contro l'Olbia, ne parlò così: "E'un giocatore che non è egoista. A Samuel piace mettersi al servizio dei compagni, è molto generoso in campo".