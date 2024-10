La Spal lancia la terza maglia con un'iniziativa lodevole: è dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno

Laha presentato il suoe si tratta di una maglia pensata e realizzata persu un tema importante e delicato.il mese nel quale per l’appunto si cerca di portare questo tema a più persone possibili, di renderlo un argomento di discussione anche in tv, nelle radio, in modo che si faccia sempre di più per affrontare una malattia che, qualora intercettata per tempo, può essere sconfitta.La campagna, dal claiminvita a prendersi un momento per fermarsi e riflettereIn un mondo frenetico, fermarsi per prevenire è un gesto di consapevolezza e forza. Il messaggio è rafforzato dall’immagine di una figura nitida e ferma al centro di una piazza, mentre tutto intorno è in continuo movimento, rappresentando

La divisa è di coloreed è realizzata in collaborazione con Macron. La maglia, dal colorepredominante è caratterizzata da un, sarà indossata dalla Prima Squadra nella partita casalinga contro ilin programmaSuccessivamente, le maglie indossate sarannosulla piattaforma Charity Stars, i cui proventi saranno destinati alla, sezione di Ferrara. Inoltre, sempre a favore di LILT Ferrara, per ogni maglia venduta attraverso i canali ufficiali del club verranno devoluti ulteriori 5€.