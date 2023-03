Al termine della riunione di Lega, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Valentino Lazaro, giocatore di proprietà dell'Inter ma che è in prestito alla società granata. Il Torino ha inoltre un'opzione per il riscatto fissata a 6 milioni di euro ma non è affatto scontato che la eserciti.



"Lazaro aveva fatto bene poi si è fatto male. Per i riscatti aspettiamo. Abbiamo avuto buoni inizi, ma finiamo il campionato e poi decidiamo" ha dichiarato a tal proposito Cairo.