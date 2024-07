Lazio, anche Mourinho vuole Greenwood: le ultime sulla trattativa con il Manchester United

Getty Images

C'è di nuovo ilsulla via del mercato dellaDopo l'inserimento dei turchi nella trattativa con l'Udinese per Samardzic - pista poi abbandonata da entrambi i club per le richieste troppo alte dei friulani - oraL'anglo-giamaicano è diventato da settimane l'obiettivo più importante del club di; quest'ultimo, tra l'altro, nelle ultime ore ha deciso di voler tentare addirittura il doppio colpo dalla Premier . Per il terzino portoghese i discorsi sono avviati, mentre per l'ala delin questo week-end i biancocelesti hanno attraversato un periodo di stallo e visto crescere la concorrenza . Oltre al Marsiglia e alla Juventus, si è aggiunto il Valencia e adesso anche la squadra allenata da

Proprio il tecnico lusitano, presentato in pompa magna in Turchia a giugno,. Lo special one, ha persino. Cifra che, se confermata, lascerebbe poco margine di manovra a tutte le altre pretendenti. I Red Devils hanno fretta di chiudere. Oggi inizia il ritiro e il classe 2001 non è stato convocato da ten Hag proprio in attesa di risolvere al più presto la sua situazione. La richiesta degli inglesi partiva da 35 milioni di euro. Lazio e Marsiglia sono arrivati oltre i 20, con i biancocelesti che hanno aggiunto anche il 50% di una futura rivendita. ll Valencia si è spinto fino a 25. A questo punto se Lotito vorrà regalarsi il grande colpo finale per l'attacco, dovrà fare uno sforzo economico importante, come mai accaduto prima nei suoi 20 anni di presidenza.