Lazio, ansia per Noslin e Pedro: ecco come stanno gli attaccanti biancocelesti

AFP via Getty Images

tengono in ansia Baroni. L'attaccante olandese della, entrato nel secondo tempo della sfida poi vinta a Lecce per 2-1, ha subito un duro colpo alla caviglia dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo. Un tackle di un avversario gli ha procurato una distorsione le cui conseguenze devono ancora essere chiarite. L'ex Hellas ha comunque finito la gara stringendo i denti eIl dolore e il gonfiore però ci sono ancora. Oggi Noslin si sottoporrà ad alcuni esami di controllo: dal responso si capirà se potrà essere preso in considerazione dal tecnico per la sfida di sabato prossimo all'Olimpico contro l'Atalanta.

Sicuramente poi il 28 dicembre sarà ancora out Vecino per un problema muscolare, ma potrebbe aggiungersi anche Pedro alla lista.. Al triplice fischio al Via del Mare non sembravano esserci problemi per lui, autore del cross da cui è nato il gol di Marusic. Un contrasto nei minuti finali invece sembrerebbe avergli procurato qualche fastidio imprevisto. Anche per lui oggi saranno decisivi i controlli alla Mater Dei. Oltre l'Atalanta c'è anche il derby alle porte (5 gennaio). Se venissero confermati i timori il suo forfait sarebbe quasi sicuro.