Lazio, appuntamento per il rinnovo di Vecino: sarà lui uno dei perni della rosa per il futuro

Ringiovanimento, sì, ma con dei punti fissi su cui fare perno. Questa l'idea dellaper portare avanti anche nelle prossime sessioni di mercato il proprio progetto tecnico. E uno di questi cardini nei piani della società dovrà essere(l'altro è Pedro), per il quale - secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero - è previstoIl calciatore uruguayuano è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma a Formello si sono convinti tutti, a partire da Baroni, fino ai vertici del club, della necessità di avere figure di riferimento come lui in rosa.

Anche se è stato costretto a rimanere fuori per circa 3 mesi, nello spogliatoio Vecino è visto da tutti come un leader, soprattutto per i più giovani.Per questo si cercherà un accordo per andare avanti insieme. Le premesse ci sono. Lo stesso calciatore a Plzen ha dichiarato di sentirsi bene a Roma, con la Lazio, e ha lasciato intendere che per il suo futuro avrebbe comunque parlato con la società per vedere se e come eventualmente andare avanti. Presto dalle parole e le intenzioni, si potrebbe passare ai fatti.