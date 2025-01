Lazio, Baroni aspetta i rinforzi: svolta vicina per un colpo a centrocampo

AFP via Getty Images

Quiete prima della tempesta per ildella. Il tecnicoieri dopo la vittoria 3-1 sulla Real Sociedad in Europa League ha sottolineato in conferenza stampa un fatto fin troppo evidente: "Numericamente siamo in difficoltà in questo momento". La società lo sa e si sta muovendo, anche se per ora, soprattutto a centrocampo e in difesa, tutte le situazioni sembrano in fase di stallo.Ieri però c'è stato un nuovo rilancio per provare a sbloccare l'operazionecol. Lotito e Fabiani hanno abbassato la parte fissa dell'offerta a 8 milioni, che però verrebbero pagati subito, e hanno invece alzato la clausola sulla futura rivendita del calciatore al 50%. Una risposta da Londra è attesa già prima del fine settimana. La sensazione è che con un piccolo sforzo economico in più i biancocelesti potrebbero arrivare a dama. In ogni caso, resta in piedi il piano Bper il quale si registra una parziale riapertura dei discorsi da parte dell'La Lazio però resta ferma sulla proposta di prestito biennale con obbligo di riscatto (operazione fotocopia di quella con la Juventus per Rovella e Pellegrini) e intanto lavora alle uscite, necessarie per tenere in ordine i conti e non sforare l'indice di liquidità.

Persi lavora a oltranza con l'Hajduk Spalato per trovare un compromesso sulla compartecipazione al pagamento dello stipendio. Sul calciatore comunque non ci sono solo i Croati (preferiti però dal giocatore stesso), ma anche altre squadre da campionati dove il mercato chiuderà più tardi rispetto all'Italia. Al lavoro inoltre ci sono pure gli agenti di, alla ricerca di un club che offra più spazio al centrocampista ex Fiorentina per potersi rilanciare. Fin qui infatti la sua avventura a Roma non gli ha riservato grandi gioie, rimanendo quasi sempre di fatto ai margini per via delle problematiche fisiche che lo hanno condizionato.