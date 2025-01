Getty Images

Lazio – Real Sociedad 3-1qualche brivido quando gioca con i piedi. Va meglio nelle uscite, ma non riesce a tenere la porta inviolata.dosa le energie con intelligenza. Tiene bene la posizione nei duelli con Becker.sbuca in mischia e butta la giù la porta per mettere subito in discesa il match. Granitico in difesa, anche se ogni tanto si concede qualche leggerezza di troppo con la palla tra i piedi.attento in marcatura su Oyarzabal. Gioca bene in anticipo anche sugli inserimenti da dietro degli avversari.batte bene la punizione da cui nasce il vantaggio, poi torna a servire un assist dopo tanto tempo. Purtroppo per Baroni, si fa male a fine primo tempo ed è costretto ad uscire lasciando la squadra in emergenza. (dal 42’p.t.si limita fare bene i compiti di copertura senza correre rischi)

un muro invalicabile. Si sacrifica anche a fare il terzino, dopo l’uscita di Tavares, e non sfigura neanche lì.molto fiscale il giallo preso dopo 7 minuti, che però non lo condiziona nel resto della gara. Salterà l’ultima col Braga per squalifica.manda ai matti Munoz e lo fa espellere dopo mezz’ora. Poi serve l’assist a Zaccagni per il 2-0 che chiude la gara già dopo poco più di mezz’ora. (dal 10’s.t.ha diversi spunti interessanti, soprattutto nel primo tempo. A risultato acquisito poi rallenta il ritmo e gestisce con calma il pallone tra le linee. (dal 30’s.t.

si fa trovare puntuale all’appuntamento con il gol. Preziosi i suoi movimenti a convergere verso il centro per creare spazio a Tavares. Ammonito, salterà anche lui l’ultima del girone. (dal 10’s.t.Mendez gli strozza in gola l’urlo del gol dopo un quarto d’ora. Si rifà al 35’ con un colpo di testa alla Bobo Vieri per sigillare il 3-0. Partita generosa sotto tutti i punti di vista. (dal 1’s.t.una sgambata di 45 minuti per far rifiatare Taty)chiude i discorsi in Europa League dominando il girone. La sua squadra mette in campo una prestazione di assoluta superiorità contro la seconda miglior difesa d’Europa.

: Remiro 5,5; Aramburu 5,5, Zubeldia 5, Aguerd 5,5 (dal 25’s.t. Pacheco sv), Muñoz 4; Kubo 6 (dal 1’s.t. Gomez 5,5) , Zubimendi 6 (dal 1’s.t. Barrenetxea 6,5), Mendez 6 (dal 35’p.t. Lopez 6); Oyarzabal 5 (dal 1’s.t. Marin 5,5), Sucic 6, Becker 5,5. All.: Alguacil 5,5