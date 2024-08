Lazio, Isaksen può partire: fissato il prezzo del danese

Getty Images

Gustavè sul mercato per la. L'ala danese, arrivata un anno fa dal Midtyjlland per 12 milioni di euro, non ha pienamente soddisfatto le aspettative dei biancocelesti a livello di rendimento, nonostante le sue qualità. Per Baroni non è uno dei titolari e, come scrive oggi il Corriere dello Sport raccontado un retroscena dei giorni scorsi a Formello, il tecnico lo ha già fatto presente al calciatore, che però comunqueIn sintesi,

Di sicuro la società biancoceleste non intende mettere a bilancio una minusvalenza per Isaksen. Dunque il prezzo minimo per sedersi al tavolo delle trattative è fissato alla stessa cifra spesa un anno fa per acquistarloLa Lazio in realtà era partita con l'idea di puntare forte sull'esplosione del suo talento durante la prossima stagione, ma nella rivoluzione tattica che il tecnico sta attuando al momento il danese non è ancora riuscito a calarsi alla perfezione negli schemi. Se resterà dovrà quindi sudare parecchio per scalare posizioni nelle gerarchie.