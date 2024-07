Lazio, Baroni: "Isaksen in uscita? Io invece credo possa essere il suo anno"

Getty Images

Marco, nuovo tecnico della, ha parlato in conferenza stampa dopo l'amichevole pareggiata contro la. L'allenatore biancoceleste esplora le tematiche di mercato e le sensazioni dopo la prima parte di preparazione estiva. Queste le sue dichiarazioni:"Devo partire con un ringraziamento ai ragazzi e alla squadra perché ho trovato una partecipazione non scontata. Ho trovato un gruppo di ragazzi con grande cultura del lavoro. Per andare forte bisogna allenarsi forte. Le problematiche che abbiamo avuto sono in linea con gli allenamenti. La cosa più importante della gara di oggi era non avere infortuni".

"Per quanto riguarda l’organico è chiaro che ci saranno da fare delle uscite. Sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare. Questo gruppo sta lavorando bene. Stiamo cercando di partire dal fatto di fare tantissima mobilità. Questo è congeniale al nostro organico. Per il trequartista lo possono fare Guendouzi, Dele-Bashiru e Castrovilli. Quanto alla presentazione ripeto che giocheremo a 4 con gli esterni. All’interno di questo, poi, andremo a lavorare"."Sono contento di tutti, ho visto un nome che poteva essere in uscita come Gustav Isaksen che per me è un giocatore importante e credo che questo possa essere il suo anno. Non solo a noi, anche nelle altre squadre serve un tempo per capire il calcio e integrarsi nella nostra cultura di lavoro, ho visto un ragazzo molto reattivo che ci mette tanta attenzione nel lavoro, quando c’è questo si cresce bene”.

"Qui ci sono tanti capitani. Questo è un aspetto importante. Veramente è un gruppo con tanti capitani. Questa scelta verrà comunicata prima alla squadra nelle prossime settimana".