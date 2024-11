Lazio, Baroni: "La squadra mi è piaciuta, Dia faceva fatica a camminare. Cosa ho detto all'arbitro"

Getty Images

In conferenza stampa dopo lo 0 a 0 contro il, l'allenatore della, Marco, ha parlato così."Il problema è che centralmente non c'era spazio, si sono messi 6 difensori e tre centrocampisti, sono venuti solo a difendersi basso e devi trovare il gol perché si apre un'altra partita.quando una squadra fa costantemente una partita nella metà campo avversaria ed esce con sei ammoniti contro due, in più un episodio così incommentabile cosa posso dire?Un arbitro a questi livelli deve avere un certo spirito sportivo. Il? L’arbitro scuoteva la testa dicendo ‘no’ mentre si avvicinava al monitor,Ma non dobbiamo lamentarci, dobbiamo pensare al campo, la squadra mi è piaciuta per intensità e voglia, questa è la cosa importante”. Ma non è questo il tema di oggi. Nella ripresa abbiamo accelerato, ma siamo stato poco puliti nella finalizzazione.Alla fine siamo stati bravissimi dietro perché queste sono partite pericolosissime".

"Noi siamoper un pareggio dopo aver fatto una buona partita. Non è facile per nessuno giocare contro una squadra che non ti dà ritmo ed è sempre bassa. A me ha fatto piacere vedere questo atteggiamento, il risultato è una componente ma la regola è cheIl clima dentro lo spogliatoio mi piace perché eravamo delusissimi, questoHo cambiato all'intervallo Pellegrini che sarebbe stato un cambio a prescindere perché è l'unico terzino sinistro e in più era ammonito. Siccome avevo capito l'aria che tirava, ho tolto anche Tchaouna perché anche lui era ammonito.. Pedro mi ha chiesto il cambio perché non ce la faceva più, altrimenti sarebbe uscito Noslin., oggi ho portato Noslin perché non è la partita sua per attaccare la profondità, non c'è spazio. Ha bisogno di più cambio, a me non sono dispiaciuti né Noslin né Tchaouna".

"Dia ha preso unaalla caviglia per quella legnata che ha preso nel primo tempo. Riguardiamola quell'entrata e. Vecino invece ha avuto un problema muscolare".