Lazio, Baroni: "Non rischio Castellanos, due soluzioni al suo posto. Turnover? La vedo nel modo opposto di Sarri"

, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30 al Franchi. Il tecnico biancoceleste ha chiarito le condizioni del Taty Castellanos e ha confermato il forfait di Gigot, che dovrà rinviare il debutto con il club capitolino. Baroni ha parlato anche delle soluzioni tattiche che è intenzionato ad adottare per far fronte all’assenza dell’attaccante argentino.“Il Taty fortunatamente non ha nulla di importante, ma non voglio rischiare niente. Sostituto? Ci sono due soluzioni, possono essere uno parte e l'altro subentra. Uno è Pedro, l'altro è Noslin.“Gigot ha avuto un problema ieri in allenamento, non sarà disponibile”.“La vedo nel modo opposto di Sarri, non possiamo prescindere dall'utilizzo di tutti, porto avanti questo pensiero con la squadra e devo essere coerenti. Dobbiamo far crescere tutti, vanno tenuti a un livello alto prestativo, bisogna quindi mettere in campo i giocatori. Non mi piace chiamarlo turnover, io penso a 20 titolari che possono passarsi il testimone durante la gara e nelle competizioni importanti. Poi diventa difficile fare partite con grande dispendio di energie e tenere le 3 partite in una settimana”.“La squadra deve avere lo stesso atteggiamento. Non c'è più casa o fuori, giocare davanti al nostro pubblico è straordinario, ci seguono anche in trasferta, è un fatto mentale, come quello del risultato a gara in corsa. Dobbiamo sempre essere noi stessi e giocare. Mi aspetto una crescita importante”.“Per me Gaetano può lavorare in tutti i ruoli di centrocampo, anche tra i due mediani, può farlo benissimo. Ora ho detto così perché ho visto Dia benissimo in quella posizione, quindi non mi piace spostarlo. Molto probabile che davanti possano giocare uno dei due che ho menzionato. È una soluzione su cui abbiamo lavorato”.“Alessio non è in discussione, anche se è chiaro che tra le gare ci possono essere delle rotazioni. Ha lettura, personalità, anche nello sviluppo. Ora ho tanti titolari, questa è la cosa che cerco di portare avanti, è il messaggio che provo a dare all’esterno”.“Sono le due squadre che hanno tirato più in porta, loro giocano e attaccano come noi, sarà una gara spettacolare. Loro hanno gamba e qualità, bisogna stare attenti sulle palle inattive, hanno già segnato tre gol così, Biraghi calcia bene. Io chiedo l'aspetto prestativo, non possiamo sbagliare, è la prima delle tre gare fuori casa, l'atteggiamento deve essere lo stesso”.“Noi lavoriamo su tre modalità di cross, ce ne manca una, lavoriamo sulle altre due. Difficile nel calcio entrare dentro, si lavora anche per questo, offensivamente la squadra ha avuto tante soluzioni, non solo sull'attacco esterno. In settimana ci lavoriamo sulle varie soluzioni, io cerco di mettere la squadra nelle condizioni di esprimere le sue qualità. Se ho esterni bravi, vado sull'esterno. Bisogna riempire l'area, non cambierà niente senza Castellanos, che per noi resta indispensabile. Ma la forza della squadra sta anche nell'aspetto mentale di sopperire all'assenza del Taty”.