Lazio, Baroni rivoluziona la Lazio in Europa: esordio per Pellegrini, nuova chance per Dele-Bashiru

vara ladi coppa. All'esordio stagionale inil tecnico biancoceleste, anche lui alla prima esperienza europea, ha in mente diversi cambi. Alle prove tattiche andate in scena stamattina, prima della partenza per Amburgo, dove domani alle 21:00 Zaccagni e compagni affronteranno la, non ha preso parte Gigot, che ha lavorato ancora a parte, proseguendo il suo percorso di condizionamento atletico. In gruppo invece Castellanos , recuperato, che però andrà solo in panchina.In porta potrebbe toccare a. Il greco, che sembrava designato come portiere di coppa, è comunque in ballottaggio con Provedel. Baroni scioglierà il dubbio solo a ridosso del match. La linea di difesa invece vedrà Marusic dare respiro a Lazzari, Romagnoli e Patric in mezzo e. Per il terzino, che farà rifiatare Tavares, si tratta dell'esordio stagionale, dopo l'incidente in automobile di qualche settimana fa. La coppia mediana sarà composta da Rovella e Vecino.dove era stato provato durante tutta l'estate, prima di essere dirottato più indietro. Sugli esterni Tchaouna e Isaksen saranno protagonisti dell'ormai solita staffetta, mentre dall'altra parte si riposerà Zaccagni. Al suo posto, torna a fare l'ala Noslin, che ancora cerca la sua dimensione ideale in campo. L'olandese è stato sempre impiegato da Baroni finqui, ma non ha ancora lasciato il segno in nessuno dei ruoli ricoperti.con Dia che non ha del tutto smaltito il fastidio alla caviglia che si trascina da qualche giorno. La Lazio si affida quindi all'esperenza internazionale dello spagnolo per lasciarsi alle spalle le scorie e le polemiche della sconfitta di Firenze. Era stato proprio lui peraltro a timbrare l'unica vittoria in trasferta l'anno scorso in Champions League contro il Celtic Glasgow.