Getty Images

Lazio, Castellanos a parte: ecco quando torna, la scelta per la Fiorentina

29 minuti fa



L'attaccante della Lazio Valentin Castellanos, dopo l'esito degli esami che hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra, è sceso in campo a Formello. L'argentino, in scarpe da ginnastica, è stato seguito da uno dei preparatori per un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo: scongiurato lo stiramento, l'attaccante sarà valutato quotidianamente ma dovrebbe comunque essere risparmiato dalla trasferta di Firenze e forse anche dall'impegno in Europa League contro la Dinamo Kiev per tornare a pieno regime contro il Torino.