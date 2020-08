. Il club biancoceleste ha messo sul tavolo una proposta economica reputata molto importante per il campione spagnolo in uscita dal Manchester City:, con tanto di bonus e benefit per il calciatore. Edal fantasista e dal fratello-agente, che ha più volte visitato Roma e incontrato il ds biancoceleste Igli Tare,di chiudere questo grande colpo, per festeggiare al meglio il ritorno in Champions League a 13 anni di distanza dall'ultima volta,rispetto alla deadline fissata dal presidente Lotito. Secondo quanto risulta a calciomercato.com,, mentre corrispondono al vero quelli che conducono al Valencia, club che ha lanciato Silva nel grande calcio, e ai ricchi Emirati Arabi.destinato a far saltare il banco, ma da Roma e dall'ambiente laziale al momento permane una moderata fiducia sulla buona riuscita dell'affare e sulla possibilità di mettere a disposizione di Simone Inzaghi un fuoriclasse in grado di alzare ulteriormente il livello di una squadra che, fino allo stop del campionato imposto dall'emergenza coronavirus, aveva conteso lo scudetto alla Juventus.