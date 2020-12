In seguito ai cinque giorni di riposo laè tornata nel proprio centro sportivo. Intorno alle ore 12:00 largo ai tamponi. Poi il pranzo per tutto il gruppo squadra. E infine allenamento. I biancocelesti sono scesi in campo intorno alle ore 14:30 sul campo Fersini del Lazio Training Center. Subito una buona notizia per. Il capitano biancoceleste dopo un riscaldamento col pallone ha effettuato diversi allunghi con le scarpe da ginnastica agli ordini del prof Ripert a buona intensità.In questi giorni servirà un’accelerazione per capire le sue condizioni fisiche. Il bosniaco non sembra aver perso molto rispetto ad un mese fa, ma. Per gli altri possesso palla fluo contro arancioni con un jolly per reparto, allunghi sui 50 metri e infine partitella.. Entrambi in gruppo quest'oggi hanno saltato solamente la partita finale.ASSENTI – Cinque assenze sul campo a Formello. Innanzitutto, non al meglio, e, il quale ha riportato un'elongazione al soleo. Solo palestra per entrambi. Assente poi, ai box fino a metà gennaio per stiramento (anche lui al soleo). Ancora fuoridopo il trauma alla caviglia rimediato poco prima della sfida contro il Napoli e infine non si è visto. Stamani l'olandese di origini giamaicane si è presentato nel Lazio Training Center per effettuare il tampone, ma subito dopo ha lasciato il quartier generale biancoceleste. Potrebbe trattarsi di un indizio importante in merito all’imminente rientro di Lulic.