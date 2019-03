Riza Durmisi, laterale della Lazio, parla a BacksTage, quotidiano danese, della sua esperienza in biancoceleste: "Parlo molto con il ds Tare, mi aiuta ogni giorno e mi dice di continuare a lavorare ché presto avrò le mie possibilità. Ho vissuto momenti di depressione, li ho superati pensando alle cose belle che ho, come la famiglia. A volte dimentichiamo di essere grati per quello che abbiamo: poter respirare e stare bene. Ho entrambi gli occhi, entrambe le braccia e sono sano, mi sento benedetto. Detto questo, il calcio è chiaramente la seconda priorità della mia vita. Non c'è dubbio su questo. Faccio tutto ciò che ho sempre fatto. Faccio ciò che mi rende felice, perché quando sono felice fuori dal campo, gioco anche meglio. La Lazio è un grande club, c'è tanta concorrenza e davanti a me ho il capitano, Lulic. Non è semplice giocarsi il posto con chi sta qui da otto anni. Devo avere pazienza. Chiaro che a un certo punto questa cosa possa esaurirsi, ma non è ancora questo il caso. Resto ottimista. Intendo rispettare il contratto, sperando di giocare di più. Sento di essermi guadagnato la possibilità. Con tutto il rispetto per il mister che manda in campo la squadra, sono consapevole che dovrei giocare più spesso"