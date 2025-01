AFP via Getty Images

Lazio, frizioni tra Baroni e Gigot: è intervenuto Fabiani dopo l'Atalanta

31 minuti fa



Tensioni tra Baroni e Gigot durante e dopo Lazio - Atalanta. Lo racconta questa mattina il Messaggero, secondo cui al tecnico biancoceleste non sarebbero piaciuti alcuni atteggiamenti del difensore centrale. All'origine di tutto qualche borbottio di troppo in panchina e un rifiuto di andare a scaldarsi a bordo campo. Una situazione che non è affatto piaciuta alla dirigenza. Il ds Fabiani è intervenuto subito per redarguire il calciatore, ma ora - scrive sempre il quotidiano - a Formello si stanno valutando altre azioni.



Non è nemmeno da escludere che la società si muova sul mercato. Se il caso non dovesse rientrare, c'è la possibilità che il club mandi via già a gennaio l'ex Marsiglia, arrivato a fine agosto per rimpiazzare Casale, e decida di prendere un altro difensore centrale (Ismaijli dell'Empoli interessa particolarmente). Gigot, complice anche un infortunio a inizio stagione, fin qui ha totalizzato appena 6 presenze in campionato, segnando un gol contro il Bologna. Maggior spazio lo ha trovato in Europa League, con 4 partite giocate da titolare su 6, cui si aggiunge anche il match in Coppa Italia col Napoli.