Lazio, summit per scongiurare la beffa Napoli su Fazzini: Conte insiste per averlo subito

Calciomercato/Getty

Bentornato calciomercato. Oggi apre ufficialmente la sessione invernale con diverse trattative già impostate e che potrebbero trovare una definizione a stretto giro di posta. Una di queste riguarda: Angelo Fabiani, direttore sportivo del club capitolino, ha già presentato un’offerta importante all’Empoli per il centrocampista classe 2003.( indiscrezione di AlfredoPedulla.com che trova conferme dirette). Stando alle nostre informazioni la società biancoceleste non intende muoversi di molto dall’offerta presentata nei giorni scorsi per Fazzini:

Come raccontato sul nostro sito il 23 novembre scorso ( LEGGI QUI ormai a un passo dal trasferimento alla Fiorentina. La Lazio resta molto avanti, proverà a chiudere nel summit già programmato, ma il Napoli è un opzione reale. Conte sta insistendo molto per un ragazzoEcco perché Lotito è Fabiani ora hanno fretta di andare a dama.