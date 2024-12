Lazio, i nomi per il centrocampo nel mercato di gennaio

Foto SS Lazio

Caccia a un centrocampista per laa gennaio. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto su tutti i nomi i ballo, sottolineando che molto dipenderà comunque dal futuro di. Se l'ex Fiorentina darà garanzie e resterà in biancoceleste almeno fino a giugno come alternativa valida nelle rotazioni di Baroni, allora il club punterà su un profilo giovane (under 22) da inserire in rosa, dovendo rispettare i vincoli per la lista della Serie A. Viceversa, se il numero 22 terminerà già il mese prossimo la sua avventura nella Capitale, alloraavranno briglie sciolte per puntare un qualunque profilo da aggiungere alla mediana di Baroni.

In nomi di(soprattutto il secondo, che non interessa affatto a Formello), nonostante i contatti dei mesi scorsi.Torna in auge invece, classe 2003 del, per il quale già a ottobre erano state prese informazioni. Si tratta di un mediano puro; il suo contratto con i francesi scadrànel 2027: motivo per il quale il cartellino costa intorno ai 10 milioni di euro. Poco di più invece è il prezzo di, di un anno più grande, di proprietà del, ma scarsamente impiegato in questa stagione. Attenzione poi al ritorno di fiamma per Jacopo, dell'I toscani però per il loro gioiellino non si sono mossi dai 20 milioni già chiesti in estate e non intendono fare sconti. Qualcosa in meno costerebbe invece Cesare, ex primavera dell'Inter, oggi aldove però non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio che si attendeva. Su di lui c'è anche il Monza, interessato a riportarli in Italia, almeno in prestito fino a giugno. La Lazio per ora sta sondando tutti i terreni percorribili. per scoprire su quale deciderà di puntare bisogna però aspettare l'inizio del nuovo anno.