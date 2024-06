Lazio, Stadio Flaminio: ecco quando può essere fissato l'incontro tra Lotito e il Sindaco Gualtieri

Non si è fatta attendere la risposta del. Dopo la lettera con la quale il presidente dellaha chiesto un incontro al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per presentare il progetto di rifacimento dello Stadio Flaminio, sono arrivate le parole dell'Assessore allo Sport, Alessandro Onorato, a confermare che un appuntamento verrà fissato a stretto giro dal Comune, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Dopo di che, in caso di risposta positiva alla proposta che sarà presentata, partirà l'iter che potrebbe ridare nuova vita all'ormai fatiscente impianto sito nell'omonomo quartiere capitolino, per farlo diventare la nuova casa del club biancoceleste.

"Nei prossimi giorni con il sindaco Roberto Gualtieri e il mio collega all'urbanistica Maurizio Veloccia", ha spiegato l'assessore, che proprio pochi giorni fa era aveva riacceso i riflettori mediatici su questa questione , con le sue dichiarazioni che sollecitavano una mossa da parte di Lotito. "L'obiettivo di questa Amministrazione è restituire il Flaminio a disposizione della città - ha ribadito Onorato - Ascolteremo con grande attenzione il progetto di Lotito, ma ci sono anche altre due soluzioni in campo. Vediamo quale risponderà al meglio agli interessi della città".