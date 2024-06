Lazio, Lotito sul Flaminio: "Avremo un incontro col sindaco ma non sarà una presentazione ufficiale"

Redazione Calciomercato

Settimana calda sul fronte stadio per la. Ieri la lettera cheha spedito al sindaco di Roma,per chiedere un incontro e parlare del progetto, ha acceso gli entusiasmi. Nei giorni precedenti c'era stata una sollecitazione a parte dell'Assessore allo Sport , a cui lo stesso patron biancoceleste aveva prontamente risposto . Come riportato oggi sul Messaggero però, quando il Comune e il Presidente della Lazio si vedranno (il che accadrà a breve) ancora nper il rifacimento dell'impianto sportivo dell'omonimo quartiere della Capitale. "Faremo questo incontro solo per far vedere il progetto al Comune" ha spiegato Lotito.

Ad aver visto il render di come dovrebbe essere realizzata la ristrutturazione del Flaminio ad oggi sono in pochi (tra questi c'è l'assessore Onorato), ma assicurano tutti che l'idea sia valida. Ora la vedrà anche il Primo Cittadino. "Non è ancora la presentazione ufficiale - spiega sempre il numero 1 del club biancoceleste - né ovviamente un tavolo tecnico, ma, superando certi vincoli e non solo". Sul Flaminio pendono infatti i vincoli architettonici relativi al disegno originario dell'architetto Nervi, che dovrà essere mantenuto; ma anche quelli paesaggistici e archeologici (nel sottosuolo sono stati rinvenuti diversi reperti) che rendono la realizzazione dei parcheggi e delle coperture delle tribune molto più difficile. Ma evidentemente non impossibile, secondo Lotito.