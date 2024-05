Lazio in pressing per Colpani: da battere la concorrenza di due big

Laè piombata su Andrea. Ne parla oggi Tuttosport, che spiega come i biancocelesti siano in pressing sul club guidato da Adriano Galliani (con cui il patron dei capitolini, Lotito, resta in buoni rapporti, nonostante le recenti frizioni , ndr) per provare a bruciare la concorrenza di Juventus e Milan. Soprattutto quest'ultimo peraltro, secondo il quotidiano, si sarebbe defilato nelle utlime settimane. La priorità in casa rossonera è definire chi sarà il prossimo allenatore.Per arrivare al talento del Monza la Lazio ha già allacciato i primi contatti, parlandone direttamente con Galliani.. Per Colpani, che è un classe '99 ed è ritenuto pronto ormai dagli addetti ai lavori a fare un salto in avanti in carriera, quest'anno 8 gol e 4 assist in 36 presenze in Serie A.(destinato all'addio, anche se la società non intende svincolarlo) come trequartista nel 3-4-2-1 di Tudor. Il suo profilo rientra perfettamente nel prototipo di calciatori che la Lazio intende puntare sul prossimo mercato, per ringiovanire la rosa e aprire un nuovo ciclo, visto che in parecchi, soprattutto nel reparto avanzato, saluteranno Formello a fine stagione.