La cessione di Diego Godin a titolo definitivo al Cagliari da parte dell'Inter ha fatto piombare di nuovo i nerazzurri su Marash Kumbulla. Quest'ultimo nome caldo per il mercato della Lazio, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sarebbe il giocatore ideale secondo Conte per il suo reparto arretrato visto che può giocare in tutte le posizioni. Si avvicina un nuovo testa a testa per il classe 2000.