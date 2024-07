Getty Images

Lazio, UFFICIALE: Kamenovic di nuovo in prestito

44 minuti fa

Dimitrije Kamenovic non resterà neanche con Marco Baroni in panchina, con la maglietta della Lazio addosso. Il difensore serbo classe 2000 che l'anno scorso era partito in prestito durante il mercato di gennaio all' Yverdon Sport FC in Svizzera tornerà, questa volta per un'intera stagione nel club biancoverde.



Il club del patron Lotito ha ufficializzato il passaggio in prestito con diritto di riscatto attraverso i propri canali social e sul sito web. Ecco il comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenovic all`Yverdon Sport Football Club".