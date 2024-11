Lazio, la sorpresa low cost della Serie A: da Baroni a Tavares, il rapporto qualità-prezzo fa impallidire le big

Getty Images

Massima resa, minima spesa. O per lo meno oculata. Questo il segreto dellatornata a volare nella parte alta della classifica dopo un’annata, la scorsa, da dimenticare e una rivoluzione estiva che ha dato il via al nuovo ciclo targatoE proprio dall’allenatore è partita soprattutto quell’che nelrendono la società biancocelesteDelle prime 7 in classifica,. Per fare un raffronto,Alla Juventus,– che ha pure 5 punti in meno in classifica diun anno fa – prende quasi il quadruplo del mister della Lazio. Fonseca, due volte e mezzo, Gasperini tre e persinoIn generale, la società di Lotito in estate ha dovuto abbattere di 4 milioni il monte ingaggi, anche per rientrare nei paletti sempre più stringenti delle nuove norme federali. Ad oggiCirca 5-6 in più rispetto a Fiorentina e Atalanta, maper aver un solo punto in più in classifica (i partenopei) o addirittura gli stessi punti (i nerazzurri).

Per arrivare alla dodicesima giornata a -1 dal primo posto, e guidare in solitaria la classifica dell’Europa League dopo quattro partite,O meglio – perdonerà Lotito la grossolanità dei conti, al netto di Iva, costi per gli intermediari e percentuali per i procuratori dei giocatori –34,9 milioni il totale degli acquisti (al netto dei dilazionamenti che verranno versati in futuro e che quindi per ora qui non sono contati), cui fanno da contraltare incassi per 25,95 milioni già messi a bilancio. Di fatto la spesa maggiore ad oggi è stata quella del riscatto di(13 milioni). Per, in attesa che scattino le varie clausole, per il momento sono stati pagati solo 8,9 milioni al Verona. 10 invece quelli spesi per, mentre due uomini divenuti già elementi chiave per la squadra, quali, sono formalmente in prestito. Per rendersi conto: la Fiorentina ha chiuso il bilancio estivo con -29,97 milioni, l'Inter con -62,31, il Napoli addirittura con -138.

, secondo cui va combattuta la logica del “chi più spende, più vince”. In altre parole, i valori sulla carta, in particolare quelli economici, non necessariamente rispecchiano quelli sul campo. L’esempio del, attardato di 7 punti in classifica rispetto ai biancocelesti nonostante i 104,3 milioni di monte ingaggi e una rosa dal valore stimato oltre il doppio di quella laziale, è significativo in questo senso. Per non parlare della, addirittura finita al momento nella lotta per non retrocedere (i giallorossi sono solo a +4 sul terzultimo posto) nonostante gli 89,9 milioni di stipendi per i propri giocatori, due allenatori (tra poco tre) a libro paga (De Rossi aveva un contratto da 3,2 milioni a stagione) e un valore della rosa di oltre 330 milioni.. Sulla carta, appunto. Perché il campo dice che ha vinto dieci delle ultime undici gare tra Serie A ed Europa League, con il terzo miglior attacco sia in campionato, sia in coppa. Si può dire quindi che i proclami estivi del presidente e del ds Fabiani, che affermavano “non si tratta di un ridimensionamento della rosa, ma di una riorganizzazione”, al momento si stanno rivelando veritieri.