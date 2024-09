Lazio, le pagelle di CM: Guendouzi è ovunque, Zaccagni spento

Getty Images

compie un vero e proprio miracolo su Ilic nel primo tempo. Sempre attento, non può invece sulle conclusioni di Adams e Coco che finiscono in rete.si vede poco in fase offensiva, si limita più che altro a quella difensiva. Prestazione comunque sufficiente.(Dal 35’ s.t.: riesce a tenere bene a bada un cliente scomodo come Zapata, riuscendo a limitarlo al massimo. Buona la sua prova.buon primo tempo da parte di Romagnoli che nel secondo tempo ha qualche problema in più quando nel Torino entra Adams.

fa valere tutta la sua velocità e la sua forza fisica, come si vede anche nell’azione del primo gol bianconceleste che nasce da una sua bella iniziativa sulla sinistra.(Dal 23’ s.t.: qualche sbavatura): il Torino e lo stadio Olimpico Grande Torino gli portano bene: qui aveva segnato anche l’anno scorso, si riprese dopo pochi minuti questo’oggi sbloccando il risultato. Poi lotta in mezzo al campo e gioca con qualità i palloni che passano dai suoi piedi.prestazione sufficiente da parte del centrocampista della Lazio. Prezioso in fase di non possesso, bravo anche in quella di possesso.

: molto vivace il numero 18 della Lazio. Il momentaneo 2-0 arriva dopo una bella iniziativa sulla destra dove riesce vincere il duello con Coco prima di servire Dia al centro dell’area di rigore.(Dal 23’ s.t.entra bene)ha una sola occasione ma la sfrutta come meglio non potrebbe segnando il gol del momentaneo 2-0 biancocelesti. Bravo nell’occasione a piazzare il pallone rendendolo imprendibile per Paelari.(Dal 23’ s.t.dà sostanza al centrocampo).si vede poco il numero 10 della Lazio che, tra i giocatori del reparto offensivo, è quello che convince meno.

ha due buone occasioni ma entrambe le volte trova un grande Paleari a dirgli di no. La prestazione della punta argentina è comunque buona.(Dal 44’ s.t.entra e segna subito un gol che si rivela fondamentale per la vittoria della Lazio)batte l’amico Vanoli al termine di una partita ben giocata dalla sua squadra. Un successo importante che rilancia i biancocelesti dopo lo stop di Firenze nello scorso turno di campionato.