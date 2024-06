Lazio, Lotito al lavoro con la Juventus per un colpo a sorpesa

Getty Images

L'indiscrezione questa mattina la riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui il patron Lotito vorrebbe regalare un colpo importante a Baroni oltre ai nomi già in ballo per rinnovare il reparto avanzato. Dopo Tchaouna, il club biancoceleste punta a chiudere Noslin e Stengs sulla trequarti, ma con gli addii di Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada di innesto lì davanti, sulla trequarti, ne potrebbe servire uno in più. E per questo da qualche giorno, secondo il quotidiano, il presidente della società capitolina starebbe parlando personalmente con i bianconeri per impostare una possibile trattiva.

Soulé ha brillato quest'anno in prestito al Frosinone, pur non riuscendo a trascinare i ciociari alla salvezza. I suoi 11 gol e 3 assist, oltre alle qualità espresse in campo, non sono passati inosservati e infatti, con l'idea di investire su di lui i soldi della cessione di Abraham . La valutazione del classe 2003 argentino, con passaporto italiano, si aggira attorno ai. Tanti per le casse biancocelesti, che però potrebbero studiare con la Juve una formula simile a quella che ha portato un anno fa Rovella e Pellegrini a Formello. La pista resta molto complicata, ma spiragli di ottimismo, stando a quanto riporta la rosea ci sono e quindi la situazione resta da monitorare attentamente nelle prossime settimane.