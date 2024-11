Lazio, Lotito: "Ecco quando presento il progetto Flaminio al comune"

GETTY

presento lo studio di pre-fattibilità in Campidoglio". Così ieri il presidente della, ha ufficializzato di fatto la data nella quale il Comune di Roma riceverà le carte per valutare la realizzabilità del progetto di ristrutturazione e riqualificazione dello. Il virgolettato del patron biancoceleste - raccolto ieri in giornata, prima della sfida dell'Olimpico che ha visto la squadra di Baroni superare 3-0 il Bologna, proprio sotto gli occhi del presidente in tribuna - conferma in sostanza la sua volontà, espressa a più riprese in questi ultimi mesi, di andare fino in fondo alla questione stadio. L'intenzione è di rendere l'impianto dell'omonimo quartiere capitolino la nuova casa della Lazio

"Il progetto esecutivo verrà dopo l'assenso di massima ", ha spiegato Lotito; che comunque deve battere la concorrenza della Roma Nuoto. Il patron biancoceleste però è fiducioso della bontà della propria proposta. Infatti ha aggiunto: "In Comune ci aspettano, noi andiamo per conto nostro senza guardare a nessun altro". Insomma, il Flaminio non è uno yogurt che scade, come aveva già detto sempre Lotito, però un orizzonte temporale serviva per dare un seguito ai proclami. Resta infatti comunque una priorità per la giunta comunale attualmente in carica la riqualificazione del Flaminio e per questo l'idea della Lazio deve trovare la sua concretizzazione al più presto. Non resta che aspettaremetà dicembre per scoprire la verità.