Lazio, Lotito: "Siamo in grado di competere in entrambe le competizioni"

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra, valida per il 4° turno di Europa League, il presidente biancocelesteha parlato ai microfoni di Sky Sport, chiarendo le ambizioni del club e dicendo la sua sull'ottimo momento della squadra di Marco Baroni. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo organizzato una squadra che è in grado di competere in entrambe le competizioni. Ho cercato di inculcare nella testa dei calciatori che sono entrambe importanti. C'è umiltà, determinazione e grande voglia di raggiungere i nostri obiettivi".

"I risultati sono il frutto del lavoro di tutti. Nessuno può acquisire l'unico merito. Noi siamo una grande famiglia e una grande squadra per organizzazione e atteggiamento"."I calciatori hanno un atteggiamento di grande collaborazione, grande disponibilità e unità. Oltre alle potenzialità agonistiche, conta molto lo spirito del gruppo e la ferocia agonistica. Sono degli elementi che non sono percepibili ma che si devono creare attraverso un lavoro costante e quotidiano".