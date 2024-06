Lazio, Lotito sui manifesti di protesta: "C'è una cabina di regia. Ci penseranno le autorità"

Redazione Calciomercato

La singolare protesta a sfondo elettorale anti-Lotito finisce sotto la lente di ingrandimento delle autorità. Da diversi giorni Roma è tappezzata di manifesti con la scritta "Se voti Forza Italia, voti Lotito. Libera la Lazio", con tanto di simbolo del partito con il quale il presidente biancoceleste è stato eletto Senatore. Una originale forma di contestazione nei confronti del patron del club, mai particolarmente amato dalla tifoseria in 20 anni di presidenza, che chiaramente non ha lasciato indifferente il diretto interessato.

"A scoprire le motivazione ci penserà l’Autorità giudiziaria, prima o poi si saprà. Dietro c’è qualche regista, una cabina di regia. Secondo voi quella roba ha un costo?. Ma chi paga? E qual è la finalità?. Io faccio le cose che devo fare e non sto qui a dire se ho denunciato o no. Non sono tenuto a dire nulla. Faccio solo presente che sono un senatore della Repubblica e faccio parte di un partito politico: se affiggono dei manifesti contro la mia persona e contro il mio partito, secondo voi le autorità competenti si devono poter muovere in autonomia o no?"