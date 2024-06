Lazio, offerta al Tottenham per un centrocampista

AFP/Getty Images

Laha presentato un'offerta al Tottenham per Giovanni. A riportare la notizia in Inghilterra è il The Sun, che non specifica però la cifra che i biancocelesti avrebbero messo sul piatto per il centrocampista argentino, classe '96. Già l'anno scorso il suo nome era stato accostato ai biancocelesti, ma fu Sarri a dire di no, perché non convinto delle caratteristiche tecniche e perché comunque già coperto in quel reparto. Stavolta però la Lazio ha in programma grosse ristrutturazioni della rosa e quindi anche la linea mediana potrebbe essere coinvolta.

Lo Celso è finito ai margini con gli Spurs, dopo due annate non entusiasmanti, segnate anche da alcuni problemi fisici. Per il club londinese il cartellino del giocatore è in vendita, maIl primo assalto della Lazio è stato dunque respinto. I biancocelesti rimangono comunque al momento l'unico club ad essersi mosso concretamente per Lo Celso, su cui c'è anche l'interesse di Napoli e Barcellona. Il gicoatore è desideroso di rilanciarsi in una piazza che possa dargli spazio per tornare a brillare come ai tempi del Betis Siviglia. A Roma potrebbe avere la sua occasione, ma serve prima accontentare le richieste del Tottenham, con cui c'è comunque ancora in essere un contratto fino al 2025.