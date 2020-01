Ciro Immobile recupera il pallone dai piedi di Ospina, calcia in porta, e Di Lorenzo, calciando, la devia nella sua porta. Gol dell'attaccante della Lazio o autogol del difensore del Napoli? C'è la regola, della Lega Calcio: "Non sono considerati autogol i tentativi di allontanare il pallone qualora avvengano a portiere palesemente battuto". Per una speciale norma Uefa, i casi in cui il portiere è già saltato la rete viene assegnata a chi calcia verso la porta avversaria. Per questo il gol è di Immobile.