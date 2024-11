Lazio, nessun piano di rinnovo per tre giocatori in scadenza: si decide tutto a fine anno

Getty Images

Laha iniziato l'estate scorsa un processo di profondo rinnovamento della rosa e proseguirà così anche nelle prossime sessioni di mercato. I risultati dell'inizio di questo nuovo ciclo in casa biancoceleste per ora sono soddisfacenti. Per questo la società è convinta di proseguire su questa strada. Ma nessuno nega che ci sia stato un importante apporto anche dalla vecchia guardia per arrivare a questo punto. Tre giocatori in particolare, già presenti in rosa da diversi anni e punti fermi dell'era Sarri (uno addirittura già con Inzaghi), si sono rivelarti degli appigli fondamentali per Baroni. Sono

Tutti e tre andranno in scadenza a fine stagione. Per loro al momento, fa sapere il Messaggero questa mattina,. In realtà molti erano pronti a scommettere che già ad agosto scorso sarebbero potuti andar via. Alla fine sono rimasti e la squadra conta molto sulla loro esperienza.Sono stati loro stessi, peraltro, con recenti dichiarazioni, a lasciar intendere che per ora si va avanti così, per ottenere il meglio quest'anno a livello di squadra. Poi si vedrà. Nella Capitale si trovano bene, ma per tutti e tre l'età è un fattore di cui ormai non si può non tener conto, soprattutto nell'ottica di ringiovanimento che il club intende portare avanti. A giugno prossimo si deciderà tutto. Fino ad allora, i tre veterani della rosa continueranno ad essere a disposizione di Baroni per arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni.