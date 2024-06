Getty Images

Lazio, nome nuovo per la difesa: è una richiesta di Tudor

32 minuti fa



Non si sa se sarà lui l'allenatore della Lazio, ma in caso Tudor ha le idee chiare su quali giocatori gli servano in rosa. La Lazio ha intenzione di rinnovare e ringiovanire la squadra e i colloqui tra dirigenza e tecnico nei giorni scorsi sono serviti anche per fare chiarezza su quali profili si potranno puntare. E il croato ha avanzato a riguardo qualche richiesta specifica. Una, per la difesa, la riporta oggi Il Messaggero. Si tratta di Caleb Okoli, che quest'anno ha giocato in prestito al Frosinone, sfiorando la salvezza, ma è di proprietà dell'Atalanta.



Centrale difensivo, classe 2001, ex nazionale Under 21 italiana, ha origini nigeriane. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima con il Vicenza e poi con la Dea. Prima di quest'anno aveva già collezionato esperienze con Spal e Cremonese, ma è nell'ultima stagione in Ciociaria che si è consacrato definitivamente, giocando con continuità (34 presenze e persino un assist messo a referto). Ora Okoli rientrerà a Bergamo e sarà valutato per la prossima stagione. La Lazio potrebbe diventare un'opzione valida o per un nuovo prestito o per monetizzare al massimo il suo cartellino, visto che il suo contratto con i bergamaschi scadrà nel 2026. Se i biancocelesti confermeranno il progetto tecnico con la difesa a 3, il suo sarebbe un profilo ideale per rimpinguare il reparto arretrato. A Frosinone quest'anno ha giocato molto spesso in uno schieramento simile a quello proposto da Tudor a Roma.