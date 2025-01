Getty Images

Non c'è solonei piani della. "Inflazionare troppo un nome a volte non è positivo", aveva ammonito il ds Fabiani prima di Capodanno, agggiungendo: "Se ne sta parlando in tutte le salse, ma stiamo seguendo anche diversi altri profili". Nei prossimi due giorni è previsto un incontro con l'Empoli per provare a chiudere . In agguato sul centrocampista classe 2003. Lotito di solito non partecipa ad aste di mercato e per questo se non arriverà la fumata bianca in tempi brevi, il club capitolino virerà sulle alternative. Una è, del Chelsea.

L'ex primavera dell'Inter era già entrato in orbita Lazio nelle ultime sessioni di mercato. Dopo il suo arrivo ai Blues il ragazzo non è mai riuscito a imporsi: un prestito a Leicester e qualche apparizione per lo più nelle coppe con i londinesi sono. Ora, a 22 anni (li compirà il 10 gennaio), cerca l'occasione per affermarsi definitivamente nel calcio che conta. Casadei ha più di un'offerta dalla Serie A e sta prendendo tempo per scegliere la soluzione migliore. Il Chelsea continua a valutare il suo cartellino come quello di un top player, ma è aperto anche a soluzioni in prestito. I biancocelesti potrebbero quindi formulare per lui un'offerta simile a quella messa sul tavolo dell'Empoli per Fazzini (prestito biennale con obbligo di riscatto).