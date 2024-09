Getty Images

Lazio, nuova pretendente in Turchia per Basic

7 minuti fa



Ultimi giorni di mercato in Turchia. I club della Superlig hanno tempo fino al 13 agosto per chiudere le ultime trattative. O anche per intavolarne di nuove all'ultimo minuto. E' il caso dell'Antalyaspor, che - secondo quanto riporta la testata turca Akdeniz Manset Gazetesi - starebbe avviando i contatti con la Lazio per Toma Basic.



Il centrocampista croato, classe '96, è fuori rosa in biancoceleste. Baroni non lo ha mai preso in considerazione concretamente nemmeno durante la preparazione estiva. Lo ha escluso dalla lista per la Serie A e anche da quella per la Uefa, ma alla fine il ragazzo è rimasto comunque a Formello. Pochi giorni fa è saltata all'ultimo la trattativa con l'Hajduk Spalato per un suo possibile ritorno in patria. "Decisione di Lotito", secondo quanto ha dichiarato lo stesso Basic ad alcuni media del suo paese. Il punto è che non c'è stato accordo sulla compartecipazione al pagamento dello stipendio del giocatore, che comunque sarebbe partito solo in prestito. Ora però si apre per lui una nuova speranza di trovare una sistemazione. Per la società capitolina questa pista turca è invece un'ultima occasione di liberarsi del suo cartellino: il contratto di Basic infatti scadrà solo nel 2026 e quindi 1,7 milioni loridi di ingaggio peserebbero sul bilancio per altri due anni.