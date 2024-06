Getty Images

Lazio, oggi l'incontro con l'Udinese per Samardzic

11 minuti fa



Giornata chiave oggi nella trattativa tra Lazio e Udinese per Lazar Samardzic. In un incontro le due società studieranno la possibile formula per il trasferimento del trequartista croato in biancoceleste. I friulani volgiono vendere per finanziare anche loro un rinnovamento profondo della rosa, dopo una stagione complicata. I capitolini hanno invece individuato nel classe 2002 l'erede ideale di Luis Alberto, per inserirlo dietro la punta nel 4-2-3-1 che ha in mente il nuovo tecnico Baroni per il prossimo anno.



La valutazione di partenza dell'Udinese per il cartellino di Samardzic era di 25 milioni di euro. La dirigenza della Lazio però punta a trovare un accordo intorno ai 20, magari anche inserendo una contropartita tecnica. La volontà da entrambe le parti è quella di trovare una soluzione che accontenti tutti. Il ragazzo, già accostato ai biancocelesti l'estate scorsa, a Roma verrebbe volentieri. Su di lui c'è anche l'interesse della Juventus e, soprattutto, quella del Fenerbahce che sarebbe pronto ad accontentare le richieste economiche della società di Pozzo per regalare a Mourinho il primo rinforzo dopo il suo arrivo sulla panchina dei turchi. Anche per questo Lotito vuole muoversi in tempi rapidi per anticipare le altre pretendenti e portare a Formello un colpo importante dopo gli addii pesanti di Luis Alberto e Felipe Anderson.