Lazio, pronta la festa per i 125 anni. Gli ultras: "Niente bombe e petardi che impauriscono i bambini"

"Invitiamo tutti i tifosi della S.S.Lazio a partecipare alla serata colorando la piazza del Rione Prati evitando bomboni e petardi, che possano impedire a padri di famiglia di far godere ai propri figli la gioia di festeggiare un evento come questo.

Niente petardi per la festa della. Il club biancoceleste si prepara a festeggiare il suo 125 compleanno e stasera a Piazza della Libertà - luogo dove si riunirono per la prima volta ai fondatori nel 1900 e per questo simbolico per tutti i tifosi - in tanti scenderanno in strada come ogni anno per aspettare la mezzanotte. Dal tifo organizzato dellaperò è arrivato tramite i social un messaggio rivolto a tutti coloro che vorranno partecipare, con una richiesta specifica per favorire la partecipazione anche di famiglie e bambini:

Nella giornata di domani, 9 gennaio, data della fondazione della Lazio, è prevista poi una cerimonia ufficiale per celebrare l'età importante raggiunta dal club. In Campidoglio saranno ricevute molte delle sezioni della polisportiva biancoceleste e verrà presentato anche un nuovo inno (in realtà già suonato in anteprima all'Olimpico nel pregara contro l'Atalanta). La società ha anche già lanciato una maglia celebrativa per l'anniversario, già in vendita negli store ufficiali e che verrà indossata venerdì sera in campo dalla squadra nel match contro il Como.