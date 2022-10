Il portiere della Lazio Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro lo Sturm Graz, in Austria: "È un punto che si può vedere in molti modi. Non hai fatto gol e non l'hai preso, hai pareggiato in un campo difficile, loro avevano un ritmo alto. Abbiamo fatto un po' più fatica del previsto. Qualcosa gli abbiamo concesso più per meriti loro che errori nostri".