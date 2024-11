Getty Images

Lazio, raddoppiato il valore della rosa grazie a Baroni

33 minuti fa



Investimenti oculati e massima resa: è anche questo uno dei segreti della Lazio sorprendete di questa prima parte di stagione. Nel pieno rispetto peraltro della filosofia gestionale del presidente Lotito, rimasta immutata nei suoi oltre 20 anni alla goda del club. Le scelte sul mercato della società però sono state valorizzate dal lavoro di Baroni e non solo in termini di risulati sul campo. Anche il valore assoluto della rosa è lievitato in questi mesi. Addirittura è quasi raddoppiato, secodno quanto riporta Repubblica questa mattina.



Negli ultimi due anni sono stati spesi circa 110 milioni di euro, considerando solo i costi per i nuovi arrivi. Oggi invece la somma di tutti i cartellini dei giocatori supera i 200 milioni di valore. Singifica che oltre all'impatto positivo di chi è stato acquistato sul mercato, c'è anche una sostanziale rivalutazione dei giocatori già presenti. Il caso di Nuno Tavares è eclatante: pagato appena 5 milioni di euro (per di più spalmati su più rate, ndr) ad oggi già ne vale più di 30. Ma anche la crescita di Pellegrini e, soprattutto, Rovella - per il quale dopo il riscatto dalla Juve sarà inserita una clausola rescissoria da 50 milioni - simboleggiano la rinascita di una squadra che sta iniziando il proprio nuovo ciclo nella maniera migliore possibile.