Getty Images

Lazio, Rovella: "Mi ispiro a Modric e Marchisio. So che devo lavorare su un aspetto in particolare"

12 minuti fa



Dopo tanto lavoro alla fine ce l'ha fatta Nicolò Rovella a conquistarsi la chiamata in Nazionale. Il centrocampista della Lazio, convocato dal ct Spalletti per il doppio impegno in Nations League dell'Italia, contro Belgio e Francia, dal ritiro di Coverciano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: "Mister Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani, essere chiamato da lui è motivo d'orgoglio e spero di ripagarlo in campo".



Dopo l'annata scorsa, tra alti e bassi con Sarri e Tudor, quest'anno l'ex Juventus si sta consacrando in biancoceleste agli ordini di Marco Baroni, che gli ha consegnato le chiavi del centrocampo. Su ci siano i suoi punti di riferimento per la carriera, il classe 2002 non ha dubbi: "Modric è sempre stato il mio idolo, ma mi piaceva molto anche Marchisio. Saper far tutto è importante nel calcio moderno, mi ritengo un giocatore di personalità pur avendo solo 22 anni. Devo però migliorare sotto l'aspetto fisico, ci sto lavorando tanto. Contro la Francia a Milano? A San Siro ci sono cresciuto, rappresenta tanto per me. I miei genitori abitavano a cinque minuti di distanza dallo stadio, dopo il debutto in Serie A andai a piedi dal 'Meazza' a casa loro".