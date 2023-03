Al Maradona ieri Sarri ha battuto anche la febbre. L'allenatore della Lazio ha guidato dalla panchina i suoi uomini al successo nonostante fosse stato colpito da un attacco influenzale poche ore prima del match. Lui stesso lo ha poi rivelato a DAZN nel post gara. Nulla comunque che gli abbia impedito di godersi da vicino l'impresa dei suoi uomini in campo e di far loro i complimenti per la prestazione. Oggi per il mister e per tutta la squadra un po' di meritato riposo, prima della ripresa degli allenamenti domani, per iniziare a preparare la sfida d'andata degli ottavi di Conference League contro l'AZ Alkmaar.