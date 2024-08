Lazio, scenario a sorpresa per Vecino: ecco cosa spera Lotito

AFP via Getty Images

Ultima settimana di mercato che si preannuncia intricata per laTra la priorità di sistemare le uscite e la volontà di fare un'ultima mossa in entrata, la possibilità che spuntino scenari inattesi sono alte. È il caso di, checonsidera un elemento importante, d'esperienza per il centrocampo, ma che, con il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe diventare in questi giorni una pedina per sistemare il bilancio del mercato. Ne parla oggi Il Messaggero. Sul calciatore uruguayano si fanno infatti sempre più insistenti le voci di interessamento dalla Turchia.in particolare ci starebbe pensando concretamente e la società biancoceleste non ha chiuso le porte a prescindere.

Il classe '91 è arrivato a parametro 0 dall'Inter nel 2022. A Formelloe per questo sono disposti ad ascoltare qualunque offerta dovesse arrivare. Vecino, che ha capito di non essere più un titolare o comunque una prima scelta nelle rotazioni come era stato con Sarri e poi anche con Tudor, a Roma sta bene, ma sarebbe comunque disposto ad accettare il trasferimento. Con la sua partenza il club sistemerebbe anche la situazione dei posti in lista, si alleggerirebbe di uno stipendio pesante (1,7 milioni) e avrebbe così maggior spazio di manovra per completare la campagna acquisti con un ultimo arrivo a fine agosto. Al momento in ogni caso i turchi non si sono ancora fatti avanti, e tutto è fermo a una prima fase di sondaggi esplorativi. La situazione però resta da monitorare in questo giorni.