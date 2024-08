Lazio, Cataldi ribadisce: via solo per un top club

Danilo. Il centrocampista romano, cresciuto con i colori biancocelesti, lo ha ribadito ancora una volta alla dirigenza della società capitolina, visto il riproporsi di voci di mercato sul suo futuro.sin dall'inizio della sessione, ma lui ha già fatto capire più volte, anche con dichiarazioni pubbliche, di sentirsi pienamente partecipe in questo nuovo corso che si sta aprendo con Baroni in panchinal, nonostante al momento sia finito alle spalle di Rovella e di Vecino nelle gerarchie di centrocampo.

Nemmeno la questione fascia da capitano, finita sul braccio di Zaccagni quando invece in molti fuori da Formello si aspettavano che toccasse a lui ereditarla da Immobile, ha scalfito la convinzione di Cataldi di restare nella sua squadra del cuore. Sol, scrive oggi il Corriere dello Sport; ma al momento l'ipotesi è ben più che remota. Nei giorni scorsi il calciatore originario del quartiere di Ottavia, a Roma, è stato offerto a Fiorentina, Como e Torino, senza che però ci fosse un seguito concreto a queste piste. Il club intende aggiungere in rosa anche un elemento in più nel reparto centrale (Folorunsho sempre il pole) e questo potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a sua disposizione. Cataldi però ha le idee chiare: il suo contratto scadrà solo nel 2027 e intende rispettarlo fino alla fine, dedicando la sua carriera alla Lazio.