Lazio, Cherki alternativa a Folorunsho: fuori rosa al Lione, rifiutato il Fulham

AFP via Getty Images

Il pesante ko contro il Rennes e le vicende di mercato da risolvere. Non è certamente un buon periodo per il Lione, che ha iniziato la nuova stagione con qualche difficoltà. Tra i calciatori in uscita c’è sempre, in scadenza il 30 giugno 2025 e lontano dal rinnovo con il club transalpino. Il classe 2003 è finito nel mirino della, così come di, mentre nelle ultime ore si era fatto avanti il Fulham, che voleva portarlo in, registrando il suo netto rifiuto. La pista biancoceleste resta viva come colpo low cost di fine mercato. Intanto il Lione ha optato per una scelta drastica, ovvero far allenare a parte il Cherki, una decisione confermata dal tecnico Sage in conferenza stampa.

Nei giorni scorsi è arrivato un nuovo episodio della saga tra il Lione e Cherki. ‘Les Gones’ hanno deciso infatti di mettere fuori ruoli il calciatore, che si sta allenando da solo in attesa di una nuova destinazione. Il suo destino sembra dunque segnato, con un addio che appare certo da qui al 30 agosto a mezzanotte, quando scadrà la sessione estiva di mercato.- Secondo quanto riferisce L'Equipe, nelle ultime ore, l'Olympique Lione ha trovato l'accordo con il Fulham per la cessione del proprio trequartista: affare da 15 milioni di euro, più altri 5 di bonus. La palla ora è nel campo del giocatore che deve decidere se accettare o meno, ma secondo le ultime indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra, Cherki avrebbe già comunicato al club londinese di non voler approdare a Craven Cottage, preferendo altre soluzioni.

Pierre Sage ha commentato la situazione di Cherki in conferenza stampa: "Per quanto riguarda Rayan Cherki, c’è sempre la possibilità di una partenza. Lo aspettavamo a Parigi, poi a Dortmund, adesso siamo più preparati alla sua cessione. Dato che non c'è una proiezione a breve termine, forse non ha senso che si alleni con noi. Se sarà ancora con noi il 31 agosto, riconsidereremo la situazione. È sempre difficile vedere questi giocatori allenarsi separatamente perché abbiamo costruito dei rapporti ma dobbiamo allenarci in condizioni ottimali”.

Cherki rappresenta un’opportunità sul mercato per la Lazio, che potrebbe sfruttare il contratto in scadenza tra un anno per strappare il classe 2003 al Lione a circa 15 milioni di euro, una cifra alla portata e inferiore rispetto al reale valore del calciatore. Folorunsho resta l’obiettivo principale, ma il direttore sportivo Fabiani continua a monitorare il centrocampista del Lione.Non manca la concorrenza per i biancocelesti nella corsa a Rayan Cherki. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Fulham, trovando il no secco del calciatore, che preferirebbe altre soluzioni. Nelle scorse settimane, invece, si erano mosse Borussia Dortmund e Lipsia che, però, poi hanno abbandonato la pista e virato su altri profili, mentre è tutt’altro che da escludere l’inserimento di nuovi club, pronti a fiutare il colpo.

Nei giorni corsi, anche il DS del Lione David Friio aveva confermato l’addio imminente: “Abbiamo parlato con lui all'inizio dell'estate e stiamo cercando di trovare una soluzione. Sicuramente andrà via. Non so cosa sia meglio. All'estero o al PSG? Penso che debba essere una situazione vantaggiosa per tutti. È un figlio del club, ha dato molto da quando si è formato qui, ma ci sono momenti della carriera in cui bisogna guardare altrove. Il club che lo prenderà ne trarrà tutti i benefici”.