Lazio, senti Provstgaard: "Non mi stresso per non aver ancora giocato. La società ha un progetto per me"

Dal ritiro dellaarrivano le parole di. Il difensore della, arrivato a gennaio dal Vejle, ma che ancora non ha esordito con la maglia biancoceleste, è comunque uno dei punti di riferimento della nazionale giovanile danese, di cui è anche il capitano. Ai microfoni del canale streaming ViaPlay ha raccontato così il suo trasferimento a Roma: "Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio so di aver fatto un grande cambiamento, quindi è normale per me all'inizio non giocare direttamente nella formazione titolare.Sono contento dei passi che ho fatto finora".

Nella Capitale Provstgaard ha pure trovato il suo connazionale Gustav Isaksen, il quale è stato molto importante per facilitrare il suo ambientamento, adattamento ai nuovi ritmi e soprattutto all'inizio per capirsi con i compagni: "Ci sono stati alcuni giorni in cui sono dovuto andare nella sua stanza degli ospiti per dormire e mangiare.”. Provstgaard è un classe 2003, è stato pagato 4 milioni di euro dalla Lazio e ha firmato un contratto fino al 2029. Sta sfruttando questi mesi per capire come adattarsi al gioco di Baroni e su cosa lavorare per migliorare. Possibile che gli venga concesso un po' di spazio prima della fine della stagione in Serie A (in Europa non è in lista), ma è verosimile che solo dall'anno prossimo i tifosi potranno vederlo all'opera con continuità in campo