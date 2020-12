Non è certamente in dubbio che se c'è un reparto che non si sta esprimendo al meglio in casa Lazio, quello è la difesa. 23 gol subiti in sole 14 partite in campionato è troppo per una squadra che vuole puntare ai primi quattro posti della classifica. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, il club capitolino si sta guardando intorno anche per la retroguardia. Tra i profili che piacciono di più al ds Igli Tare vi è Samuel Umtiti del Barcellona. Il centrale francese proviene da un anno difficile a causa dei problemi al ginocchio. Con Koeman sta trovando poco spazio, e quando viene chiamato in causa non convince. Ha bisogno di maggiore minutaggio per recuperare, per questo potrebbe cambiare aria, e in questo caso i catalani sarebbero disposti anche a lasciarlo andare in prestito.